Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin girişimi ve Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği katılımıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan iki etkinliğe tüm şiir severler davetlidir.

DAÜ Kampüsünde yer alan Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Aktivite Salonu’nda 21 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşecek olan etkinliklerde ilk olarak saat 14.30'da Emel Kaya moderatörlüğünde Metin Cengiz, Tuğrul Keskin ve Maria Siakalli'nin katılacağı "Değişen Dünyada Şiir ve Çeviri" konulu söyleşi var. Saat 17.00'de ise Atakan Sarı ve Mustafa Fegan'ın sunacağı müzik dinletisiyle şairlerin şiir şöleni başlayacak.

Nafia Akdeniz, Fatma Akilhoca, Zeki Ali, Levent Atikoğlu, Hüseyin Bahca, Metin Cengiz, Alasios-Andreas Chrysanthou, Maria Chrysostomou, Kiriaki Drakou, Marios Georgiou, Katerina Herakleus, Mihalis P. Hristofidis, Giorgos Frangos, Ümit İnatçı, Ruhsan İskifoğlu, Emel Kaya, Tuğrul Keskin, Burçak Midilli, Tamer Öncül, Faize Özdemirciler, Jean Poncet, Jenan Selçuk, Maria Siakalli, Dimitra Sokratous, Tuğçe Tekhanli ve Neşe Yaşın katılımcı şairlerdir.

Etkinliklerin koordinatörlüğü ve organizasyon süreci Ümit İnatçı’nın başkanlığını yaptığı DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.