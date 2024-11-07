Söz konusu alınan karara göre; öğrenciler 2024 – 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim harçlarını en geç 29 Kasım 2024 Cuma gününe kadar peşin olarak ödemeleri durumunda indirimden faydalanabilecekler.

Farklı burs ve indirim politikalarıyla öğrencilerini her zaman destekleyen DAÜ, söz konusu indirimle birlikte öğrencilerin akademik yıl hazırlıklarını daha rahat bir şekilde tamamlamalarını sağlamayı hedefliyor. DAÜ, aynı zamanda, bu indirim kararı ile öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları mali yükü hafifleterek, öğrencilerin akademik planlamalarına her zaman olduğu gibi destek olmayı amaçlıyor.