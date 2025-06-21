DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlik Future Mind Eğitim Merkezi işbirliğinde, DAÜ Uluslararası Yaz Okulu ve Kısa Dönem Staj Programları kapsamında yapıldı.

Program çerçevesinde DAÜ’deki bazı akademik birimlerde 16-20 Haziran arasında öğrencilere yönelik atölye çalışmaları düzenlendi, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ziyaret edildi. Dr. Öztüren, “Geleceğini Keşfet” programı ile öğrencilerin var olan yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı ve kişisel ile akademik gelişimlerine katkı koymayı amaçladıklarını vurguladı.

Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda organize edilen DAÜ Uluslararası Yaz Okulu ve Kısa Dönem Staj Programları kapsamında ayrıca yabancı ülkelerden 10 yaş üzeri öğrenciler ve velileri DAÜ’de ağırlanacak. Yaz Okulu ve Kısa Dönem Staj Programlarıyla ilgili sponsorluk antlaşması DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Noyanlar Şirketler Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Zarif Noyan arasında imzalandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç staj programıyla ilgili açıklamasında, Noyanlar Şirketler Grubu bünyesinde kısa dönemli staj iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

-Yaz okulu

Uluslararası Yaz Okulu kapsamında Genel İngilizce Kursu, Genel Türkçe Kursu ve IELTS/TOEFL Hazırlık Kursları düzenlenecek. Genel İngilizce Hazırlık Kursu 2, 3 ve 4 haftalık, Genel Türkçe Kursu 2 ve 3 haftalık, IELTS/TOEFL Hazırlık Kursu ise 2 ve 4 haftalık seçenekler şeklinde planlandı.

-Engelsiz kampı

Açıklamada “Engelsiz Kampı” da düzenleneceği belirtildi. Özel gereksinimi olan bireyler için düzenlenecek iki haftalık programda fizyoterapi, pilates, vücut farkındalık terapisi, yoga, kardiyo, kuvvet antrenmanı ve açık hava sporları da yapılacak

-Kısa Dönem Staj ve Eğitim Programları

Kısa dönem staj ve eğitim programları kapsamında bazı meslek gruplarına yönelik 2, 3 ve 4 haftalık eğitim programları sunulacak.

Detaylı bilgi [email protected] e- mail adresinden veya telefondan (0392 630 32 03, 0392 630 22 55 ve 0533 857 54 18) elde edilebilir.