Rum basınına göre Wadephul, Güney Kıbrıs’ta mevkidaşı Konstantinos Kombos tarafından karşılandı. Alman bakan ziyaretçi defterine yazdığı mesajda, “Bu zor dönemde, ortak değerlere sahip iyi bir dost olan Kıbrıs’ın yanımızda olması çok değerli” ifadelerini kullandı. “Birlikteyiz, barışa ve güçlü bir Avrupa’ya bağlıyız” diyen Wadephul, ayrıca Kıbrıs’a Orta Doğu ile bir köprü olma konusundaki rolü ve AB dönem başkanlığını yürütmesi nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaret, Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen’in birkaç gün önce Limasol Limanı’na demirlemesinin ardından gerçekleşti.