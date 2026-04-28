Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Batuhan Kaya, huzurda bulunan zanlı O.K'nin 24 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Demirhan Lefkoşa'da kullanımındaki GC 959 plakalı araç ile şüpheli olarak seyir halinde olduğu esnada polis ekibi tarafından yapılan bir operasyon ile durdurulduğunu söyledi. Polis akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde 1 adet şeffaf naylon poşete sarılı 5 adet ayrı ayrı şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındığını ve suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında emare alınan konu maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, zanlının konu maddeye kim veyahut kimlerden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.