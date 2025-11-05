Demokrat Parti (DP), parti çalışmalarında yeni bir döneme giriyor. Partiden yapılan açıklamaya göre, Değerlendirme ve Vizyon Kurulu ilk toplantısını başarıyla gerçekleştirdi.

Açıklamada, söz konusu kurulun günlük yaşama doğrudan dokunan, halkın ihtiyaçlarına cevap verecek gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretmek amacıyla kurulduğu belirtildi.

Demokrat Parti'den yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

"Bugün partimizin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım attık. Değerlendirme ve Vizyon Kurulumuz ilk toplantısını başarıyla gerçekleştirdi. Bu kurul, günlük yaşama dokunacak, halkımızın ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verecek gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretmek için kuruldu.

Yeni dönemde kurullarımız aracılığıyla sistemli ve katılımcı bir çalışma anlayışıyla hareket edeceğiz. KKTC’nin potansiyelini ortaya çıkaracak projeler üzerinde duracağız. Birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir Kuzey Kıbrıs için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."