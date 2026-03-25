Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bir haber sitesine yaptığı açıklamalarda, Türk askerinin adadaki varlığına atıfta bulunması ve KKTC’yi “dünyanın en militarize bölgesi” olarak göstermesinin, kendi ayıbını örtme çabasından başka bir şey olmadığını kaydetti.

Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, “Türk askerinin adaya müdahalesi için ilk davet Makarios’tan gelmiştir” diyerek, Türk askeri geldiğinden beri Rum yatırımcıların çatışma ortamından kurtulmanın rahatlığına kavuştuğunu, Kıbrıslı Türklerin ise Rum saldırganlığından kurtulduğunu belirtti.

Denktaş, “Adanın güneyini savaş üssü haline getiren bir kişinin ‘kendi gözündeki çöpü’ görmezden gelmesi adanın gerçeklerini değiştirmeyecektir” vurgusu yaptı.