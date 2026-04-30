Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22:10 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Gazeteci kemal Aşık Caddesi üzerinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimine müteakip kendisine taşkınlık yapmaması için engel olmaya çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eli ile bir kez yumruk vurmak suretiyle burnun kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı A.A.’nın sırtına bir kez sokmak suretiyle sırt kısmında bir santim delik açılmasına sebebiyet verip yaraladıktan sonra, yine kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunun 2 santim yüzeysel kesilmesine sebep olduğunu açıkladı. Olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak bıçağın bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlıdan ve müştekiden olay yerinde tespit edilen kan örneklerinin analizi için DNA örneği alındığını, birçok ifade temin edildiğini ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini kaydetti. Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp izleri tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde darp edildiğini söylediğini ve bu hususun da araştırıldığını kaydetti. Polis, alınacak yeni ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.