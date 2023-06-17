İki toplumun yakınlaşmasına katkı koyacak bu proje için Atik'in olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Bu haberi Güney Kıbrıs’ın tanınmış ve başarılı oyuncularından Valentina Sofeklous kendi sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu:

“İyi günler arkadaşlar!

Kendimizi umutsuz hissettiğimiz karanlık günler yaşarken, Kültür Müsteşarlığından bizi mutlu eden bir haber aldık. ‘POH’ tiyatrosu olarak önerdiğimiz tiyatro eserleri sonunda müsteşarlık tarafından finanse ediliyor. Bunlar sadece bizim için değil, sponsorluklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan ve şimdi birtakım destekler alacak diğer tiyatro grupları için de çok iyi haberler! Sanat ve tiyatronun büyüsüne olan çabalarımıza devam edebilmemiz için sesimizi duyan ve bunu kabul eden Kültür Bakanlığı Müsteşarına ve ekibine teşekkür ediyoruz.

Yanımızda duran, sanatımız aracığıyla dünya ile iletişim kurma ihtiyacımızın yanında olan herkese teşekkür ediyoruz! Sevgili ve önemli yönetmen Derman Atik’in yönetmenliğinde Aziz Nesin’in Hadi Öldürsene Canikom isimli tiyatro oyununu hayata geçirebilmemiz bizim için önemlidir.”