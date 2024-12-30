3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yayınladığı yeni yıl mesajında, Türkiye KKTC’nin tanınması talebi ile iki devletli çözüm politikasını sürdürmesi, Kıbrıs Türk halkı birlik içinde, güçlü bir şekilde devletine sahip çıkması durumunda KKTC mutlaka tanınacağını vurguladı

Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün bir an önce kendi evine çeki düzen vermesi gerektiğini de ifade etti ve “Ülkenin kalkınması, halkımızın yaşam kalitesinin çağdaş seviyeye çıkması için ülke yararı her şeyin üstünde tutularak cesurca kararlar alınmalıdır” dedi.

Derviş Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Hayat akıp gidiyor. 2024 yılını da getirdikleri, götürdükleri, acıları, sevinçleri, yaşadıklarımız ve yaptıklarımızla geride bırakıyoruz.

Ne acıdır ki 2024 yılı boyunca da Dünya büyük ölçüde yine savaşları konuştu.

Devam eden Ukrayna-Rusya savaşında, İsrail’in Filistin toprağı olan Gazze ile Batı Şeria’ya, Lübnan’a düzenlediği saldırılarda, terör örgütlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde yaptıkları insanlık dışı eylemlerde binlerce masum insan, kadın, çocuk yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler örgütü, Güvenlik Konseyi’ni oluşturan ülkelerin sorun çözen, adil davranan ülkeler olmak yerine, sorun yaratan, hak ve adaleti bozan ülkeler haline gelmeleri nedeniyle artık savaşları önlemekte, uluslararası diyaloğu sağlamakta tamamen etkisiz hale geldi.

Suriye’de yılın son ayında yaşanan gelişmeler sonucu 61 yıllık baskıcı, çağdışı Baas diktatörlüğünün sona ermesi, tüm dünyada, bu ülke insanın önemli bir bölümün göçmenlikten kurtulması , ülkenin yeni ve çağdaş bir idareye kavuşabileceği umudunu yaratması bakımından bu yıl içinde yaşanan belki de yegane olumlu gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump gibi dünyayı etkileyecek radikal söylemleri olan birinin 4 yıl aradan sonra yeniden Başkanlığa seçilmesi ise tüm Dünya’da 2025 ve sonraki yıllarda neler yaşanabileceğine dair ciddi tartışmalara neden oldu.

Kıbrıs konusunda ise Rum tarafı yüzünden, bir türlü akla, mantığa, adada yaşanan tarihi gerçeklere uygun bir çözüm sağlanamıyor, Rum uzlaşmazlığı, bazı ülkeler, BM ve AB’nin yanlı tutumları yüzünden tüm şiddetiyle devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda 2022, 2023 yılında yaptığı konuşmalardan sonra bu yıl yaptığı konuşmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması çağrısında bulunması Kıbrıs Milli Davamız açısından son derece değerli ve anlamlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle oy birliği ile yayınladığı Başkanlık Tezkeresi’nde federal çözümün artık mümkün olmadığının altını çizmesi ve KKTC’nin tanınması, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliği ile KKTC’nin Rum Devleti ile eşit uluslararası statüye sahip olduğunun teyit edilmesi çağrısında bulunması da Kıbrıs Milli Davamız açısından bir milat niteliğindedir.

Türkiye bu politikasını sürdürür, Kıbrıs Türk Halkı birlik içinde, güçlü bir şekilde Devleti’ne sahip çıkarsa, KKTC mutlaka tanınacaktır.

KKTC’nin Türk Devletleri Örgütü’ne gözlemci üye olmasından sonra artan dış temaslar umut vericidir.

Bizim yapmamız gereken dünyada ve Kıbrıs konusundaki gelişmeler devam ederken bir an önce kendi evimize gereken çeki düzeni vermektir.

Hep vurguladım yine vurgulayacağım; Kamuda çağdaş adımlar atmalı, etkinlik ve verimlilik yukarılara çıkarılmalıdır.

Özel sektör desteklenmeli, iş insanlarımız, yatırımcılarımız bilişime, , ihracata, doğru yatırımlara yönlendirilmelidir.

Ülkenin kalkınması, halkımızın yaşam kalitesinin çağdaş seviyeye çıkması için ülke yararı her şeyin üstünde tutularak cesurca kararlar alınmalıdır.

Trafik kazalarında, uyuşturucu kullanımı ile çeşitli suçlarda meydana gelen artışlar üzerinde önemle durulmalı, yol alt yapımız, polis örgütümüz, Başsavcılığımız, Yargımız ivedi olarak güçlendirilmelidir.

Bu duygu düşüncelerle 2025 yılının başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm ülkelere sağlık, mutluluk getirmesini diler, çok değerli milletimize, halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”