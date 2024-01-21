Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabakada ilk düdük 19.00'da çalacak. Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 11'ini galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, hanesine 37 puan yazdırdı ve haftaya 3. sırada başladı.

Galatasaray ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 51 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

GALATASARAY'A ICARDI MÜJDESİ

Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanı hazırlıklarını Florya'da yaptığı antrenmanla tamamladı ve akşam saatlerinde şehre geçerek otelde kampa girdi. Yolculuk öncesi teknik heyeti en çok sevindiren gelişme ise hiç şüphesiz Mauro Icardi'nin antrenman performansıydı.

İLK 11 BAŞLAYACAK!

Yüz kemiği ve ayağındaki darbeye bağlı sakatlıklar sebebiyle bir süredir dinlendirilen Arjantinli yıldız, cumartesi günü çıktığı 2. idmanda da müthiş bir efor ortaya koydu. Taktik prova sırasında oynanan çift kale maçta birbirinden güzel goller atan Icardi, son anda bir değişiklik olmazsa, Trabzonspor karşısına ilk 11'de çıkacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Bakasetas, Visca, Fountas, Enis

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi