Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda toplam 3 kilo 80 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 15 gram kokain ile 50 gram MDMA türü uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca MDMA içerikli 27 adet hap ile satışı yeşil reçeteye tabi toplam 378 adet hap da emare olarak alındı.

Polis ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü ile tütünle karışık uyuşturucu madde içeren ucu yanık sarma sigara da ele geçirdi.

Operasyon kapsamında dört kişi zanlı olarak tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.