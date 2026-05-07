Geniş katılımlı istişare toplantısına konuşan ve uzun yıllardır tamamlanamayan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Üstel, İskele-Boğaz yolunda çalışmaların devam ettiğini, Karpaz-Zafer Burnu yolu ve Karpaz Balalan yolunun geçmişte yaşanan istikrarsız hükümetler nedeniyle yapılamadığını, bu yolların hükümetleri döneminde yapıldığını söyledi. Üstel, Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında söz konusu projelerin tamamlandığını ifade etti.

Kayalar-Sadrazamköy yolu ile Çatalköy-Değirmenlik yolunda çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Üstel, bu projelerin de önümüzdeki yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

SAĞLIKTA DEV PROJELER BİRER BİRER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Üstel, Maraş Sağlık Merkezi, uzun yıllardır bir ihtiyaç olan Pamuklu Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi ve Girne Hastanesi projelerinde önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

Lefkoşa’daki hastane inşaatının ise hızla sürdüğünü ifade eden Üstel, hükümetin sağlık altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

İSTİKRAR SAYESİNDE KKTC'YE ESERLERLE MÜHÜR VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Üstel, “Çünkü biz Ulusal Birlik Partisi olarak KKTC’yi seviyoruz. Ulusal Birlik Partisi, KKTC’yi kuran, yaşatan ve yaşatma kararlılığıyla yoluna devam eden bir partidir. İstikrarla yol aldık, KKTC'ye dev projeler ve yatırımlarla mühür vurduk ve vurmaya devam edeceğiz” dedi.

YOL HARİTAMIZA BİRLİKTE ŞEKİL VERİYORUZ

Toplantıda konuşan UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ise, 4 yıllık süreçte Ünal Üstel ile birlikte başta İskele olmak üzere diğer 5 ilçede sık sık toplantılar yaptıklarını belirterek, UBP’nin 50’nci yılında teşkilatlarla sürekli istişare içerisinde olduklarını söyledi.

Savaşan, UBP’nin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan parti büyüklerinin unutulmasının mümkün olmadığını ifade ederek, halkın devlete ve millete duyduğu sevginin kendilerine güç verdiğini kaydetti. Toplantıların temel amacının ise UBP’nin yol haritasını birlikte şekillendirmek olduğunu vurguladı.