Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, çocuklar tarafından kaleme alınan mektubu Meclis Başkanı Öztürkler’e takdim etti.

Takdim edilen mektupta, çocukların güvenli yollar ve güvenli bir trafik talebi dile getirildi. Mektupta “Trafik sadece arabalar ve yollar değildir. Trafik, bir çocuğun okula güvenle yürüyebilmesidir. Trafik, bir annenin evladını beklerken endişe duymamasıdır. Trafik, kurallara uyarak birbirimizin hayatına saygı göstermektir” ifadelerine yer verildi.

Kabulde konuşan Başkan Öztürkler, çocukların trafik güvenliği konusundaki taleplerinin son derece anlamlı olduğunu vurguladı ve “Hız Değil, Hayat Kazanacak” mesajının toplum için önemli bir uyarı olduğunu belirtti.

Trafik kazalarının önlenmesi için kurallara uymanın ve denetimlerin artırılmasının hayati olduğunu ifade eden Öztürkler, Meclis olarak ellerinden geleni desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çocuklar, güvenli kaldırımlar, yaya geçitleri ve ışıklarla aydınlatılmış yollar istediklerini vurgularken, “Biz çocuklar küçük olabiliriz ama trafik kazalarını duyuyoruz, bir annenin ağladığını, bir babanın acısını hissediyoruz. Her yıl binlerce kaza oluyor, insanlarımız yaşamlarını kaybediyor” sözleriyle yaşanan acılara dikkat çekti.

Mektupta ayrıca, “Bir emniyet kemeri bir hayat kurtarabiliyor, bir hızın azalması bir çocuğun geleceğini koruyabiliyor. Sevgili büyüklerimiz; hız değil, hayat kazanacak diyerek trafikte kurallara uyacağınıza bize söz verin” çağrısı yapıldı.

Çocuklar, oyun oynamak, okula gitmek, büyümek ve hayatta kalmak istediklerini dile getirerek, “Biz çocuklar güvenli yollar istiyoruz, güvenli bir trafik istiyoruz, güvenli bir gelecekte yaşamak istiyoruz” sözleriyle mektuplarını tamamladı.