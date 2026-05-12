Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Havaalanı Yolcu Taşımacıları Derneği’ni kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, özellikle “T izinleri” konusunda yaşanan sorunlar ve sektörün sıkıntıları ele alındı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, dernek yetkililerinin sorun ve taleplerini dinleyen İncirli, “T izinleri” konusunun yasal boyutuyla değerlendirileceğini belirterek, adil, eşit ve şeffaf bir dağılımın sağlanmasının önemine dikkat çekti. Mesleğin sürdürülebilirliğinin korunması gerektiğini ifade eden İncirli, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Dernek Başkanı Oktay Kin de, T izni konusunda derneğin taleplerini aktardı.

Görüşmede, İncirli’ye Merkez Yönetim Kurulu Sivil Toplum Sekreteri Filiz Besim ile Merkez Yönetim Kurulu Örgüt Sekreteri Koral Aşam eşlik etti.