Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Yiğitcan’ın olimpiyatlarda yarışarak ülkeye büyük gurur yaşattığını belirtti.

Yiğitcan Hekimoğlu'nun dünya çapında elde ettiği başarılarla KKTC’nin adını duyurduğunu dile getiren Öztürkler, genç sporculara örnek olmasının yanında kişiliğiyle de bir sporcuda olması gereken tüm özellikleri barındırdığını söyledi.

Sporun gençler için disiplin, özgüven ve azim kazandıran bir alan olduğunu belirten Öztürkler, geçen gün Kurtuluş Lisesi erkek atletizm takımını da kabul ettiğini, gençlerin gösterdiği başarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sporun gelişmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Öztürkler, sporun toplumda birleştirici gücüne dikkat çekerek, gençlerin spora yönlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Sporun disiplin, azim ve özgüven kazandıran bir alan olduğunu belirten Öztürkler, “Yiğitcan gibi sporcularımızın başarıları gençlerimize ilham veriyor ve ülkemizin geleceğine ışık tutuyor” dedi.

Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu da çalışmaları hakkında Başkan Öztürkler’e bilgi verdi.