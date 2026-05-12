-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Şahiner’in, Maliye Bakanlığı’nın ödeme yükümlülüğünü yitireceği yönündeki iddialarını değerlendiren Berova, CTP’nin iktidarda olduğu dönemde maaşların ödenememesi nedeniyle yaşanan sürecin parti üzerinde bir travma yarattığını savundu. Bu travmanın etkisinin hâlâ dile getirildiğini ifade eden Berova, “Rahat olsunlar, kamu maliyesi ödeme yükümlülüğünü yitirmez. Bizim hükümetimiz buna izin vermez” dedi.

Erken seçim tartışmaları…

Erken seçim tartışmalarına da değinen Berova, seçim konusunun hükümet ortaklarıyla birlikte alınacak bir karar olduğunu belirtti. Hükümetin görev süresinin anayasa gereği 7 Ocak’a kadar devam ettiğini hatırlatan Berova, seçim tartışmalarının sürekli gündeme getirilmesini siyasi bir strateji olarak değerlendirdi.

“Formül cebimizdedir, rahat olun”

Borçlanma konusunda da açıklama yapan Berova, banka yetkililerinin hükümete borç vermekten çekindiği yönündeki iddiaları reddetti. Geçmişte 7 milyarlık borçlanma sürecinde Merkez Bankası’nda bulunduklarını ve bankaların tekliflerinin doğrudan sisteme düştüğünü söyleyen Berova, “Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Formül cebimizdedir, rahat olun biz yaparız. Hükümet dönemimizde de bunu hep başardık” ifadelerini kullandı.

Yapısal tedbirler konusunda sürekli olumsuz söylemler üretildiğini savunan Berova, “Tünelin ucunda ışık yok” şeklindeki değerlendirmelerin sürekli tekrarlandığını söyledi.

Varlık Barışı Yasası…

Varlık Barışı Yasası hakkında da konuşan Berova, ilgili yasanın komiteden geçtiğini ve hazırlanma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle istişare edildiğini belirtti. Bu nedenle herhangi bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.