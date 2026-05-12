-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Maliyenin sürdürülemez bir yapıya sahip olduğunu savunan Şahiner, Başbakanın seçimden kaçmaya çalıştığını ve seçim tarihini ötelediğini ileri sürdü. Maliyenin ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde ülkenin erken seçime gitmek zorunda kalacağını söyleyen Şahiner, “Erken seçim kapıda, ben hükümetin dayanacağını sanmıyorum” dedi.

“Hükümet halktan koptu…”

Hükümetin halktan koptuğunu savunan Şahiner, “Hükümetin sokağa çıkacak hali kalmadı, çaldıkları her kapı yüzlerine kapanıyor” ifadelerini kullandı. Ziyaretlerinde vatandaşlardan hükümete yönelik çok ağır eleştiriler duyduklarını belirten Şahiner, UBP’lilerin bile mevcut hükümetten rahatsız olduğunu öne sürdü.

“Ülkede korku ekonomisi hâkim”

Ülkede ekonomik sıkıntının giderek büyüdüğünü ifade eden Şahiner, vatandaşın ekonomik olarak nefes alamadığını söyledi. “Korku ekonomisi ülkede hakim” diyen Şahiner, hükümetin politikaları nedeniyle hayvancı, çiftçi, sanayici, inşaatçı ve turizmcinin zor durumda bırakıldığını savundu.

“Banka yetkilileri hükümetten kaçıyor”

Bankacılık sektörüne ilişkin de konuşan Şahiner, banka müdürlerinin hükümet yetkililerine selam vermediğini iddia ederek, bunun nedeninin kendilerinden borç isteneceği düşüncesi olduğunu ileri sürdü. Ay sonu gelmeden 4 ila 5 milyarlık yeni bir borçlanmanın daha gündeme geleceğini savunan Şahiner, mevcut 21 milyarlık borcun üzerine yeni yükler ekleneceğini söyledi.

“Bu yapı sürdürülebilir değil”

Bu yapının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Şahiner, hükümetin yapısal değişiklikler yapması gerektiğini ancak bunun yerine günü kurtarmaya yönelik adımlar attığını ifade etti. Her ay 3 ila 4 milyarlık açık oluştuğunu belirten Şahiner, önlerinde maaş ödemeleri ve 13’üncü maaş yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı. Yıl sonuna kadar borcun 60 milyar seviyelerine ulaşabileceğini iddia eden Şahiner, panik halinde alınan ekonomik önlemlerin riskli olduğunu ve yapılması gerekenlerin çok daha önceden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.