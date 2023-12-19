Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ait araç araç park yeri içerisinde, dün saat 18.20 sıralarında park halinde bulunan Baki TAŞ’ın kullanımındaki ES 213 plakalı araçta, aracın çalıştırıldığı sırada muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın alevlenmesi sonucu, bahse konu araçta yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile söndürüldü.
Yangın sonucu, aracın motor bölümündeki karbüratör ile plastik aksamlar tamamen, hava filtresi ise kısmen yanararak zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.