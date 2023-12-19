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Soruşturma devam ediyor.

Yangın sonucu, aracın motor bölümündeki karbüratör ile plastik aksamlar tamamen, hava filtresi ise kısmen yanararak zarar gördü.

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile söndürüldü.

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