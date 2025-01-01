Devlet Piyangosu'nun 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 6 milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satılan "196289" numaralı bilete isabet etti.



KKTC Piyangolar Birimi'nin açıklamasına göre bu akşamki özel çekilişte 6 milyon TL'lik büyük ikramiye "196289" numaralı bilete çıktı.

Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.



-15 Ocak’ta 1 milyon 750 bin TL

15 Ocak 2025'te yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 milyon 750 bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.



-"Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği hatırlatılan açıklam