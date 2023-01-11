Meteoroloji Dairesi, gün boyunca denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Bölge denizlerden Taurus’da güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek, “7” kuvvetinde, “fırtınamsı” şekilde esmesi bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, gün boyunca denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Bölge denizlerden Taurus’da güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek, “7” kuvvetinde, “fırtınamsı” şekilde esmesi bekleniyor
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
Yorumlar