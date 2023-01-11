Meteoroloji Dairesi, gün boyunca denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Sonbahar ürünü patates beyanları askıya alındı Sonbahar ürünü patates beyanları askıya alındı

Bölge denizlerden Taurus’da güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek, “7” kuvvetinde, “fırtınamsı” şekilde esmesi bekleniyor