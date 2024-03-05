Polisin kazayla ilgili açıklaması şu şekilde:

04.03.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Yonca Kavşağı-Ercan Anayolu’nun 3-5’inci kilometreleri üzerinde, Samet Kaan KAZICI (E-20) yönetimindeki ZND 802 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada aynı istikamete doğru seyretmekte olan Ali NANE (E-25) yönetimindeki HK 216 plakalı minübüsün sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan ZND 802 plakalı araç, yol ortasındaki beton bariyerlere de çarpıp yol içerisinde durmuştur. HK 216 plakalı minübüs ise çarpmanın etkisiyle sola doğru savrularak yolun solunda bulunan akasya ağaçlarına ve çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZND 802 plakalı araç sürücüsü Samet Kaan KAZICI, mal sahibinden izinsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.