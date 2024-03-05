Polisin açıklaması şöyle:

09 Şubat-03 Mart 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen bina, dükkan ve ev açma meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen Y.U.(E-32) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Bahse konu şahsın yapılan sorgulamasında, bir bina, bir dükkan ve bir ikametgah içerisinde muhafaza edilen toplam 27.000 ABD doları ile 15,050 TL nakit parayı, 5 adet çeyrek altını, muhtelif markalarda toplam 147 paket sigarayı, kimlik kartları ve sürüş ehliyetini çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.