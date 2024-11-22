DİMED Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu himayelerinde düzenlenen serginin açılışı, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Açılışa Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in eşi Sevim Çağla Serim ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide DİMED Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Azerbaycanlı ressam ve tasarımcı Nigar Helmi Abbasbeyli ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in eşi Sevim Çağla Serim konuşma yaptı. Konuşmalarının tamamlanmasının ardından DİMED Başkanı Ertuğruloğlu, Abbasbeyli’ye plaket ve çiçek takdim etti ve sergi gezildi.

Ertuğruloğlu

“Karabağ Mirası” konulu serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren DİMED Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Karabağ’ın kurtuluşunu anlatan bu serginin KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümünde açılmasının önemine vurgu yaptı. Azerbaycanlı ressam Nigar Abbasbeyli’nin çok kıymetli tabloları olduğunun altını çizen Ertuğruloğlu, açılışını gerçekleştirdikleri serginin Karabağ’daki acı ve hüzünleri resmettiğini ifade etti. Ertuğruloğlu, bu sergiyi Nigar Abbasbeyli’nin öncülüğünde açmanın kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

Serim

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in eşi Sevim Çağla Serim, Azerbaycan’dan bu sergi açılışı nedeniyle KKTC’ye gelen Nigar Abbasbeyli’ye “Hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başladı. Eserleri dünyanın dört bir yanında sergilenen ve büyük bir ilgiyle takip edilen Abbasbeyli’nin, bu defa “Karabağ’ın Mirası” adlı sergisiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’yle buluştuğuna vurgu yapan Serim, emeği, göz nuru eserlerini kendileriyle paylaştığı için Abbasbeyl’ye teşekkür etti.

Bu gibi etkinliklerin, ülkeler ve milletler arasındaki mevcut kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmekte olduğuna işaret eden Serim, geleneksel diplomasinin ayrılmaz bir parçası olan kültürel diplomasiye de kayda değer katkı sunduğunu belirtti.

KKTC’de düzenlenen uluslararası mahiyetteki kültürel etkinliklerin sayısının gün geçtikçe artmasından ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Serim, “Bu vesileyle, KKTC’nin 41. Kuruluş yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyor, Sayın Abbasbeyli’yi, DİMED Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nu ve serginin açılışında emeği geçen tüm DİMED mensuplarını kutluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Abbasbeyli

Azerbaycanlı ressam ve tasarımcı Nigar Helmi Abbasbeyli de sergi açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümünde kendi sergisinin açılmasını anlamlı bulduğunu ifade etti.

DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik eden Abbasbeyli, Kasım ayının sadece KKTC için değil kendileri için de çok özel olduğunu, 4 sene önce ikinci Karabağ savaşında Azerbaycan ordusunun büyük çabalarıyla zaferi yaşadıklarını anımsattı.

“Karabağ Mirası” adlı sergiyi 11 ay gibi kısa bir sürede hazırladığını anlatan Abbasbeyli, bölgede 30 yıl boyunca şahit olduğu olayları yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Azerbaycan’ın önderi Haydar Aliyev’in Karabağ için “Azerbaycan’ın incisi” dediğini anımsatan Abbasbeyli, bölgenin daha da güzelleşmeye başladığını dile getirdi.

Sergisinde 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Karabağ’daki barbarlığı tuvale taşımak istediğini belirten Abbasbeyli, koleksiyonunun 20 tablodan oluştuğunu ve dünyanın her yerinde eserlerinin sergilendiğini vurguladı.

Bir Azerbaycanlı olarak sanatıyla kendi milletini tanıtmayı ve insanlara gerçekleri göstermeyi hedeflediğini kaydeden Abbasbeyli, bir tarafın diğer tarafa ait kültürel mirasları savaşlarda tahrip etmemesi gerektiğini söyledi. Abbasbeyli, “Gelecek nesillerin ülkesini, kültürünü ve toprağını yaşatmasının yolu tarihinden geçer” ifadelerini kullandı.