Alithia gazetesi Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun geçen cuma akşamı gerçekleştirilen “Vasrosha-Europe’s Enclosed City” isimli belgesel gösterimi sırasında Türkiye ile ilgili söylediklerine yer verdi.

Habere göre, etkinliğe Rum müzakereci Menelaos Menelau, sözde “Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu ve Başsavcı Yorgos Savvidis de katıldı.

Dimitriu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin Güney Kıbrıs kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Avrupa savunması ve güvenliğine yönelik herhangi bir planlamaya katılmasının mümkün olmadığı” mesajını gönderdi.

Kıbrıs sorunu ve Cenevre’deki genişletilmiş toplantı konusunda Dimitriu önlerinde bulunan zorluklar ve fırsatlardan bahsetti.

Dimitriu zorluklara karşın, (Cenevre)görüşmenin Kıbrıs sorununda bir adım ileriye gitme olanağını sağladığını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı’nın, Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahale olunmasıyla ilgili BM Genel Sekreteri’ne yönelik ortak mektubunun önemine dikkati çeken Dimitriu, BM ve AB gibi uluslararası toplumun, Kıbrıs sorununda yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlamasına destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Dimitriu, kapalı Maraş bölgesi için ise BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarını anımsatarak bunları ihlal edildiğini savundu.

Dimitriu, sözlerinin devamında şehrin tarihi ve kültürü açısından basit bir şehir olmadığını “adalet ve yeniden birleşmenin sembolü olduğunu, şehrin yasal sahiplerine geri verilmesinin de uluslararası toplumun borcunu teşkil ettiğini” belirtti.