Alithia ve diğer gazeteler, Dimosthenus’un, 40 yaşındaki yabancı uyruklu yakın iş arkadaşına ve aile üyelerine ait 1 buçuk milyon euro değerindeki 4 lüks aracın kundaklanmasına ilişkin bilgilere geniş yer verdi.

Kapalı devre kamera sisteminin, olayın failini kaydettiğini ve failin yanıcı madde kullanarak araçları ateşe verdiğini yazan gazete güvenlik görevlisinin, faili durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirtti.

Polisin, kamera kayıtlarını incelediğini belirten gazete araçların sigortalı olup olmadığının da araştırılacağını yazdı.

Gazete bu kundaklama olayının Dimosthenus cinayetiyle bağlantılı olup olmadığını da araştırıldığını belirtti.