Moral, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milletinin iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerin en güzel ifadesi olduğuna işaret eden Moral, şunları belirtti:

“Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile aynı heyecanı, aynı gururu paylaşıyor; ulusal egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün kıymetini bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz.

Sevgili Çocuklar; sizler, bu toprakların bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerinin bekçileri, aydınlık yarınlarımızın mimarlarısınız. Bilgiyle, barışla, kardeşlik duygularıyla yetişmeniz en büyük temennimizdir. 23 Nisan’ın coşkusuyla umutlarınız hiç solmasın, hayalleriniz hep güzel kalsın.

Bu vesileyle, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; barış, huzur ve mutluluk dolu bir gelecek temenni ediyorum.”