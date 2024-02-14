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Din İşleri Dairesi’nin 2024 bütçesi, Aralık 2023’te “359 milyon 435 bin TL” olarak belirlenmişti.

Bakanlar Kurulu, Din İşleri Dairesi’ne 10 milyon TL’lik ek bütçe çıkarttı.

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