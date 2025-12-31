Bunlar da ilginizi çekebilir

Kutlamada, çalışanların yeni yılı tebrik edilirken; kurumda birlik, dayanışma ve ekip ruhunun önemine vurgu yapıldı. KIB-TEK yönetimi, 2026 yılında da kurumun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) personelin yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Genel Müdür Dalman Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.