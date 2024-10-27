Dinçyürek’in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Kaybettiğimiz hasta için üzüntümü belirtmek isterim, ben acınızı anlıyorum, ben de babayım. Hangi psikolojide olduğunuzu biliyorum.

-30 Kusur sene doktorluk yaptım, sizi anlıyorum. Size başsağlığı dilerim.

-Dün öğleden sonra bize konuyla ilgili bilgi ulaştı. Ulaşır ulaşmaz tüm ekibimizle Sağlık Bakanlığı, hastane ve sorumlu hekimlerin tamamını buraya çağırdım. Daha sonra hastanede görevli olmayan adadaki tüm yeni doğancıları buraya çağırdım. Şu anda da içerdedirler. Çocuklara ne olduğunu anlamak için büyük uğraş verdik. Testler yaptık, gece yarısından sonra sonuçlar çıktı.

-Çıkan sonuçlar sonucu araştırma yapılması için görevlendirme yaptık. Dün itibariyle biz hastalarımızın sağlığı için önce tedbir aldık.

-Biz sorun olduğunu öğrendikten bir saat sonra buradaydık. Aileleri ben bir saat sonra aramaya başladım.

-Geç bilgi vermemizin altında yatan soruşturmanın adli bir yanı olmasıdır. Adli merciler bize ‘lütfen basına açıklama yapmayın’ dedi. Tedbir alamayız, tespit edemeyiz dediler.

-Erken açıklama yapsak, Polisin araştırma yapıp ve tutuklama yapmasını engellerdik.

-Şu an tutuklanmalar var.

-İlerleyen saatlerde tek tek aileleri çocuklarının durumları ile ilgili bilgi verilecek.

-Bu olaydan 7 bebek etkilendi, birini kaybettik. 6 tanesi ile şu an tek tek ilgileniliyor. Bu adada 4 tane Yeni Doğan uzmanı var. Dördü birden şu anda içeride.

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