CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Törende konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı görevine geldiği günden itibaren hükümetle beraber canla başla çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

“Görevi devraldığım andan itibaren Yeni Girne Hastanesi’nin projesi elden geçti, Nisan 2025 sonunda bina bitecek ve bakanlığa teslim edilecek. Aynı dönemde Lapta Sağlık Merkezi’nin ihalesine çıktık, Mart- Nisan 2025’te o da Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek. Değirmenlik Sağlık Merkezi depreme dayanıklı olmadığından yıkıldı, Mart Nisan 2025 yılında tamamlanarak teslim edilecek. Maraş bölgesine yeni bir Sağlık Merkezi yapılıyor, o da Mart-Nisan 2025’te teslim edilecek. Bugün de buradayız. 4’üncü etap bitirme projesi her şeyi ile hazırlandı. Teslim tarihi bir yıldır.”

“Bizler tüm bunları sayın Başbakanımızın liderliğinde, bizlere gösterdiği yolda attığımız adımlarla gerçekleştiriyoruz” diyen Dinçyürek, tüm yurda sağlık götürme hedefi ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.