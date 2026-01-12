Dinçyürek, mesajında Merhum Denktaş’ın hayatını Kıbrıs davasına adadığını, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini Anavatan Türkiye ile birlik ve dayanışma içinde kararlılıkla savunduğunu ifade etti.

Denktaş’ın en zor dönemlerde sergilediği dirayetli duruşu, liderlik vasfı, ilke ve değerleriyle halkına yol gösteren örnek bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Dinçyürek, bizlere emanet ettiği devlete sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en temel sorumluluk olduğunu belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.