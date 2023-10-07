Gündem Kıbrıs'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dipkarpaz İlkokulu Müdür Muavini ve Müdür Vekili Ramazan Korkmaz şunları kaydetti:

"Sosyal medyada paylaşılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Okulumuz hizmetlisi ile bir velimiz arasında yaşanan olumsuz durum neticesinde velinin ortaya attığı iddialardır. Hizmetlimiz veliye olan söz ve davranışlarında kesinlikle kusurludur onu kabul ediyoruz. Hizmetli hakkında gerek polis soruşturması gerekse okul idaresi olarak bizim talebimizle bakanlık soruşturması derhal başlatılmıştır. Konu okulumuzun tümü değil okul öncesi bölümü hizmetlimizin görevini ihmal etmesi ve temizlik konusunda daha titiz olmasını rica eden velimize kaba dil ve davranışla karşılık vermesinden ibarettir" dedi.

Okulun ana binasında çok güzel çalışmalar yaptıklarını da belirten Korkmaz, çıkan haberler karşısında okul yönetimi ve öğretmenler olarak üzüldüklerini de kaydetti.