Dipkarpaz’da 26 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Dipkarpaz-Zaferburnu Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir kamyon yol dışına çıkarak elektrik direğine çarptı. Kaza, MD Mustafıgur Rahman (34) yönetimindeki 34 SBG 75 plakalı kamyonun doğu istikametine doğru dikkatsizce seyretmesi sonucu gerçekleşti. Yolun solundan dışarı çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ashraful Islam (30) yaralandı. Her iki kişi de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Ashraful Islam’ın belinde kırık tespit edildi. Tedavilerinin ardından her iki yaralı da taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOSTANCI’DA KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOĞUN BAKIMDA

Bostancı’da aynı gün saat 15.00 sıralarında, Bostancı’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde bir başka kaza daha yaşandı. Fatma Tarban (36) yönetimindeki HY 616 plakalı salon araç, batı istikametinde seyrederken yolun solunu muhafaza etmeyerek sağ şeride geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Ali Kuruçolak’ın (27) kullandığı ZM 657 plakalı motosikletin önünü tıkayan araç, motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Kuruçolak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuruçolak, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı. Araç sürücüsü Fatma Tarban ise tutuklandı. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.