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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Korkut Aslan Akbaş (E-21) 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LS 994 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sanayi çemberine geldiğinde, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan refüjün bordür taşları ile refüj üzerindeki trafik levhasına çarptıktan sonra, refüj içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durdu.

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