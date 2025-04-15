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Şahali: On binlerce kişinin kendini tehdit altında hissettiği bir adım attınız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali ‘Disiplin Tüzüğünü’ ve hükümetin tavrını eleştirdi.

Kıbrıs Türkü’nün doğuştan laik olduğunu vurgulayan Şahali, ‘verilen reaksiyon kimliğime dokunma, kültürüme dokunma reaksiyonudur. Bu hükümet gitsin, diğer hükümet gelsin’ reaksiyonu değildir’ dedi.

Konuyla ilgili gerçeklikten kopulduğunu vurgulayan Şahali, hükümeti eleştirerek, “On binlerce insanın kendini tehdit altında hissettiği bir adım attınız” ifadelerini kullandı.

Şahali, Disiplin Tüzüğüne karşı yapılan eylemlere katılan kişilerin ‘ödenekli eylemci’ olarak adlandırılmasını da eleştirdi.

“Bu hükümetin bu ülkeye verecek hiç birşeyi yoktu, şimdide yok” diyen Şahali, erken seçim çağrısı yaptı.

Çavuşoğlu: Toplumda yanlış algı oluştu

Şahali’ye cevap vermek üzere kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Disiplin Tüzüğü’nün toplumda yanlış algı oluşturulduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Toplumda yaratılan algı ‘sanki tüzük değiştirildi ve topluma baş örtüsü takın emri verildi’ gibi. Ülkemiz çok ciddi bir göç alıyor ve çok kültürlü bir yapı oluşuyor. Bugüne kadar 18 yaş üstünde olan hoşgörümüzün daha alt yaşlara inmesi için bir talep var. Bu taleple ilgili bir durumdur”

Sendikalara ‘diyalog’ çağrısı…

Sendika sözcülerinin konunun başından itibaren hiçbir diyalog çağrısına yanıt vermediğini anlatan Çavuşoğlu, “gelinen aşamada sendikalar diyalog kurmaya hazırsa bir kez daha söylüyorum biz de hazırız” ifadelerini kullandı. Sendika sözcülerinin sürekli hakaret ve iftira dolu cümleler kurduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sendikaların çözüm odaklı tek bir cümleleri olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu: Atatürkçülük elden gitmedi

Çavuşoğlu sözlerinin sonunda Atatürkçü düşünceden asla uzaklaşmadığını ve laikliğin elden gitmediğini vurgulayarak tüm kesimleri düzgün bir dil kullanmaya davet etti.

Şahali’den cevap: Diyaloğa istekli olsaydınız emrivaki yapmazdınız

Çavuşoğlu’na cevap vermek üzere yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Siz perdeyi yıkıp viran eyledikten sonra diyalog çağrısı yaparsanız herkes uçlara yerleşmiş olur. Diyaloğa istekli olsaydınız, emrivaki yapmazdınız” ifadelerini kullandı.