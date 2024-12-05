Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs’ın askeri iş birlikleri ve silahlanma faaliyetleri hakkında bir açıklama yapılarak, tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son dönemde Amerika Birleşik Devletleri gibi güçleri arkasına alarak kurduğu “stratejik ortaklıklar” sayesinde silahlanma faaliyetlerini artırmıştır. ABD yönetiminin stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimine vermekte olduğu desteğin ve İsrail ve Fransa gibi ülkelerin Kıbrıs Rum tarafı ile yaptığı askeri iş birliklerinin bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığını uzun bir süreden bu yana ısrarla ifade etmekteyiz” denildi.

“NATO’YA ÜYE OLMAYI DÜŞÜNECEK KADAR CESARETLENDİRİLMİŞ”

Açıklamanın devamında şunları kaydedildi:

“Nitekim, son günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin İsrail’in hava savunma sistemini Kıbrıs Rum savunma sistemine müdahil etme yönünde ve NATO üyeliği konusunda girişimler yapmakta olduğu yönünde basında haberler yer almıştır.

Avrupa Birliği tarafından yapılan tarihi hata ile Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılmadan önce gayrı yasal bir şekilde tek taraflı olarak üyeliğe kabul edilen Rum tarafı, NATO ittifakının genişleme kararının oy birliği ile alındığını unutmuş olacak ki, NATO’ya üye olmayı düşünecek kadar cesaretlendirilmiştir. Rum tarafının bu cesareti hangi güçlerden aldığı ortadadır.”

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Açıklamada, “Güney Kıbrıs’ın bugün bazı güçlerin çıkarları doğrultusunda askeri bir üs haline getirilmeye çalışılmasına Ada’nın eşit sahipleri olarak karşı mücadelemiz sürecektir. Rum tarafının sözde “güvenlik tehdidi” altında olduğu gerekçesiyle artırdığı silahlanma faaliyetlerinin ileride tüm Ada’ya bir felaket getirme olasılığı çok yüksektir. Dolayısıyla, bir kez daha ilgili tüm tarafları sağduyu ile hareket etmeye ve uluslararası aktörleri Kıbrıs Rum kesimini cesaretlendirmekten vazgeçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.