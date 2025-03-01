KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (KKTC DAAK) 1. Olağan Genel Kurulu dün akşam yapıldı.

Genel Kurul Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Şube Müdürlüğü Eğitim Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Genel Kurul Divanı oluşturuldu.

Kurucu Başkan Doç. Dr. Deniz Erdağ’ın konuşmasının ardından mali rapor oy birliği ile kabul edildi.

Başkanlık seçimi ile devam eden genel kurul oy birliği ile yeni seçilen Başkan Faysal Sadıkoğlu’nun konuşması ile devam etti.

Dilek ve temennilerin söylenmesinin ardına toplantı sona erdi.

KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu:

Başkan: Faysal Sadıkoğlu

As Başkan: Tuğşad Ebeoğlu

Genel Sekreter: Musa Oytun

Eğitim ve Mali İşler Sorumlusu: Deniz Erdağ

Saha Koordinasyon Sorumlusu: Derviş Çapkıner

Saha Arazi Sorumlusu: Cevdet Çağlar

Basın Halkla İlişkiler ve Medya Sorumlusu: Ceyda Yüksel

Kurumsal İletişim Sorumlusu: Taruz Güçlüer

Lojistik ve Teknik İşler Sorumlusu: Mehmet Bektaş

Faal Üye: Selçuk Dağaşan

Faal Üye: Mücahit Erden