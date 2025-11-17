CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Genel Kurul’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ele alındı.

Onay yasa tasarısı ile ilgili ilk olarak Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin raporu okundu.

Ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali, tasarıyla ilgili söz aldı. ‘Yeni bir ilahiyat vakası ile karşı karşıyayız’ diyerek konuşmasına başlayan Şahali, ülkede öncelikli olanın güvenilir sınıf, yeterli öğretmen ve gereğinden fazla öğrencinin çağdaş, laik eğitim alabilmesinin önünü açmak olduğunu vurguladı.

“Milli Eğitim Bakanlığımız yapısında 256 ‘baraka’ mevcuttur” diyen Şahali, eğitimde önce bu sorunların üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahali, şöyle devam etti:

“Hala Sultan İlahiyat Koleji mevcut kurumlarımız içinde bir fark olarak orada duruyor. İhtiyaç analizine bağlı olarak bu konuda adım atılıyorsa, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kapasitesinden tamamen faydalanabilmek yeterliydi. Ortada İlahiyat Kolejinde ülkenin ihtiyacı olan din insanlarının yetiştirilmesi gibi bir hedef var. Şu anda İlahiyat Koleji ile bu sağlanamıyor mu? Şu anda okullarımızda sayısız problem var. Bir çok okulda veliler, öğrenciler ve öğretmenler ayakta. Bakınız Namık Kemal Lisesi, Lefke… Böylesi bir ortamda başka eğitime dair meselelerin gündeme taşınması samimiyetten uzaktır.

“CTP olarak bu yasanın konuşulmasını lüzumsuz buluyoruz”

Ülkede ihtiyaç duyulan sınıf ve öğretmen eksikliğinin tamamlanmamış olmadığına dikkat çeken Şahali, CTP olarak yasanın konuşulmasını lüzumsuz bulduklarını söyledi. Şahali, yasaya destek olmayacaklarını da vurguladı.

Şahali: Emrivakilerin karşısında durmaya devam edeceğiz

“Ülkede 6 ilçe var, her ilçeye bir İlahiyat Koleji mi gelecek?” diye soran Şahali, bu konuda hoşgörülü olmadıklarını vurguladı. Ülkede laik eğitimin anayasa çerçevesinde olduğunun altını çizen Şahali, “bunun dışında bir düzen de anayasa hilafına geliştirilecek bir düzendir. Bu tür emrivakilerin normalleştirilmesinin karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.