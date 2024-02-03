Gazimağusa Limanı’na dün saat 15.00 sıralarında gemi ile gelen K.A.(E-32), H.G.(E-45), O.S.(E-41) ve İ.K.(E-47)’nin kullanımlarındaki dört ayrı TIR dorsesi içerisinde bulunan tarımsal araçların, gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için Lefkoşa Gümrük Dairesi’ne gitmeleri gerektiği halde gitmeyip, bahse konu şahısların kullanımlarındaki TIR araçları Gazimağusa’da bir yere park ederek gümrüksüz mal tasarrufunda bulundukları tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.