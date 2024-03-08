Halen Dolar/TL 31,90'larda, Sterlin/TL ise 40,90'lerde seyrediyor. Euro/TL ise 35'in üzerinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Son olarak HSBC, Dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize etti. HSBC stratejistleri 6 Mart tarihli raporlarında, 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtildi.

Raporda, yeni tahminin Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nda reel değerleme beklentisine dayandığı belirtildi.