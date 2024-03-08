Halen Dolar/TL 31,90'larda, Sterlin/TL ise 40,90'lerde seyrediyor. Euro/TL ise 35'in üzerinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Son olarak HSBC, Dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize etti. HSBC stratejistleri 6 Mart tarihli raporlarında, 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtildi.

Bitcoin’in fiyatı 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü Bitcoin’in fiyatı 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Raporda, yeni tahminin Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nda reel değerleme beklentisine dayandığı belirtildi.