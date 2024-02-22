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Dolar ise 30,80 liradan alınıp, 31,30 liradan satılıyor.

39,00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 39,55 lira olarak belirlendi.

Gram altın bir rekor daha tazeledi!

Gram altın bir rekor daha tazeledi!

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