İki saatten fazla sürdüğü söylenen Sare’nin ifade verirken bazı isimleri telaffuz ettiğine dikkat çeken Tahkikat memuru Polis Müfettişi Murat Bayram Sare bazı isimleri verirken korkuyordu ve çekingen davranıyordu dedi. Savunma avukatı Süleyman Özsoylular’ın “Hangi isimlerden bahsediyorsunuz?” sorusu üzerine Bayram, “Erol Evcil ve Alaattin Çakıcı isimlerinden bahsederken korku içindeydi” dedi.

İKİ TANIK DİNLENDİ…

Duruşmada dinlenmeye devam edilen Tahkikat memuru Polis Müfettişi Murat Bayram 8-9-10-11-12 Şubat 22022 tarihlerindeki icraatları ile ilgili soruları yanıtladı. Yaklaşık iki saat süren duruşma içinde duruşmada Savcılık makamı iki tanık dinletti. İkinci tanık olarak ise polis memuru Umut Aktaşlı dinlendi.

SARE’NİN İFADESİ 8 SAYFA…

Duruşmada zanlı 2 Veysel Sare’nin ilk alınan ifadesi savcılık tarafından mahkeme heyetine sunuldu. İlk etapta Veysel Sare’nin 8 sayfalık bir ifade verdiği, ifadesinin 2 saati aşkın bir sürede tamamlandığını belirten Bayram, savunmanın şiddet iddialarını kabul etmedi.

“MUSTAFA SÖYLEMEZ ARAÇTAN İNİP YÜRÜYORDU”…

Polis Memuru Umut Aktaşlı ise konuyla ilgili yaptığı icraatları anlattı. Aktaşlı, “İncelediğimiz kameralarda cinayetle bağlantılı Mustafa Söylemez’in aracının sürekli aynı bölgeye gittiğini ve yine izlediğimiz kamera kayıtlarında Söylemez’in aracının Alsancak Lemar park yerinde park edildiğini ve Mustafa Söylemez’in toprak yoldan yürüyerek Kavanlar Sitesi’ne doğru gittiğini tespit ettim. Sitede 6 apartman var ve bu bölgede cinayetle ilgili herhangi bir şey olabileceği şüphesiyle binaları aramaya başladık. Çaldığımız kapılardan birini Veysel Sare açtı. Kendisini daha önceden bilgimde olan Gökhan Altunok adına düzenlenmiş sahte ehliyetteki fotoğrafından tanıdım. Aradığımız şahıslar olduğunu anladıktan sonra tahkikat memuru Murat Bayram’ı arayarak şifreli bir şekilde bilgi verdim. Veysel Sare ve Musa Çiçek ile evde bir müddet sohbet şeklinde sorgulamamı yaptım. Ardından kendilerine adaya kaçak giriş yaptıkları gerekçesi ile tutuklu olduklarını tebliğ ettim. Bu sırada Murat Bayram ve diğer polis ekipleri de bulunduğumuz yere geldiler. Musa Çiçek’i ben kelepçeledim. Veysel Sare’yi ise yanımda bulunan diğer polis arkadaşım kelepçeledi. Kendilerini Murat Bayram’a teslim edip binadan çıktım” dedi. Duruşmaların devamı için dava yarın saat 13.00’a ertelendi.