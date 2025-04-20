Akpınar’ın açıklaması şöyle:

"Demokrat Parti olarak, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu’nun Paskalya mesajında Kıbrıs Türk halkına yönelik sarf ettiği her türlü nefret söylemini şiddetle kınıyoruz.

Barışa, karşılıklı saygıya ve birlikte yaşama kültürüne ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, dini makamların bu tür ayrıştırıcı ve kışkırtıcı ifadelerden uzak durması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, bu adada eşit haklara ve onurlu bir varoluşa sahiptir. Bu gerçeği hedef alan hiçbir söylem karşılıksız kalmayacaktır."