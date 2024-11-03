Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, DP Parti Meclisi kararı ile ‘Kıbrıs Masası Yönetim Kurulu’ oluşturulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi’nin kararı ile “Kıbrıs Masası Yönetim Kurulu” oluşturuldu. Yönetim Kuruluna atanmış üyelerimize başarılar diliyorum.

Kıbrıs Müzakereleri çözüm sürecinde daha aktif bir düşünce birlikteliği oluşturuyoruz. Kamuoyunu sürekli bilgilendiriyor olacağız.

Kıbrıs Konusunda her zeminde çok daha etkin bir rol üstlenmek durumundayız. Uluslararası müzakere masaları oluşturulmasıyla, kendi tezlerimizi, düşüncelerimizi anlatmaya başlıyor olmak BM nezdinde oluşturulan sürece de destek ve yön verecektir.”