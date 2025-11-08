Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da yapılacak resmi geçit töreni provası nedeniyle kent trafiğinde geçici düzenlemeye gidilecek. Polis Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın belirli bir bölümünün trafiğe kapatılacağını duyurarak, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

15 Kasım KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle icra edilecek tören provası (Resmi Geçit) kapsamında, 09 Kasım 2025 Pazar günü saat 07.00’den itibaren Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahı, tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde:

Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı’ndan kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberi’nden sola dönüp Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citroën Trafik Işıkları Kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Girne-Lefkoşa Anayolu, Gönyeli Çemberi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Tören provası süresince araç sürücülerinin belirtilen alternatif yolları kullanmaları ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.