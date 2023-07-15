Ozankaya, sıcak çarpması sonucu beyin, kalp ve böbrekler gibi hayati organlarda hasar görülebileceğini ve kalıcı sonuçları olabileceğini söyledi. Uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiğine vurgu yapan Ozankaya, “Özellikle, aracınızda, kısa süreli de olsa, çocuğunuzu ya da evcil hayvanınızı bırakmayınız.”dedi

Op. Dr. Ozankaya’nın paylaşımı şöyle:

Sıcak(Güneş) Çarpmasına Dikkat!

Şu sıralar hava sıcaklığı 40 derece üzerinde seyrediyor.

Sıcak çarpması sonucu beyin, kalp ve böbrekler gibi hayati organlarımız hasar görebilir ve kalıcı sonuçları olabilir!

Sıcak çarpması vücudumuzun ısı denge merkezinin (genellikle 40 derece üzerinde seyreden havalarda) yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Bu ısı regülasyon merkezi özellikle küçük çocuklarda henüz tam gelişmediği ve 65 yaş üstü erişkinlerde de bozulmaya başladığı için yetersiz kalabilmektedir. Özellikle;

Hipertansiyon

Diyabet

Koroner arter hastalığı

Kronik hastalığı olanlar

Küçük çocuklar

65 yaş üstü erişkinler daha

Büyük risk altındadır.

Belirtiler nelerdir?

Bulantı/kusma

Bilinç bulanıklığı

Baş ağrısı

Nefes darlığı

Sinirlilik

Ajitasyon

Yüksek tansiyon

Titreme

Önlemek için;

Üzerinize yapışmayan bol ve açık renkli kıyafetler giymeli.

Geniş kenarlı şapka, şemsiye ve mümkünse güneş gözlüğü kullanmalı.

Güneş koruyucu kremler kullanmalı

Bol sıvı tüketmeli.

Uzun süre güneş altında kalmamaya gayret etmeli.

Özellikle! Aracınızda, kısa süreli de olsa, çocuğunuzu ya da evcil hayvanınızı bırakmayınız.

Ortaya çıkması durumunda;

Derhal etkilenen bireyi serin bir yere alın ve 112’yi arayın.

Üzerindeki kıyafetleri çıkarın ve ayaklarını havaya kaldırın.

Varsa vücut ısısını düşürmek için serin su ile kompres yapın ve tıbbi yardım bekleyin.

Sağlıklı günler…