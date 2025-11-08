7 Kasım Cuma günü saat 19.00’da başlayan etkinlik, Gönyeli ve Alayköy Belediyeleri’nin iş birliğiyle düzenlendi. Yaklaşık 60 aracın katılımıyla gerçekleştirilen festival, polis eskortu eşliğinde güvenli bir şekilde yapıldı.

Şehir turu, NEU Event Park’tan start alarak Çağaloğlu Çemberi’nde gerçekleştirilen muhteşem drift gösterileriyle devam etti. Drift şovunun ardından etkinlik heyecanı Yenikent Bulvarı’nda düzenlenen autoshow ile sürdü. Katılımcılar, yurtdışından gelen pilotlarla ve sergilenen özel modifiye araçları yakından inceleme ve fotoğraf çekme fırsatı buldu.

Güçlü motor sesleri ve dumanlı çember manevralarıyla adeta Gönyeli semalarını sarsan organizasyon, hem bölge halkının hem de motor sporları tutkunlarının yoğun ilgisini topladı.

Gençler Piste, Sokaktan Uzak

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, organizasyonun amacının yalnızca eğlence olmadığını vurguladı. Amcaoğlu, “Bu organizasyonun temel amacı, gençlerimizi motor sporlarına yönlendirmek ve güvenli sürüş bilincini geliştirmektir. Gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirebileceği etkinliklere her zaman destek vereceğiz.” dedi.

Etkinliğin bölgeye canlılık kazandırdığını da belirten Amcaoğlu, “Bu festival bölgemizde büyük bir sosyal hareketlilik yarattı. Halkımızın ilgisi, gençlerimizin katılımı bizi son derece memnun etti dedi.

Amcaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi

“Drift NEU Event Park iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Oto Şov ve Şehir Turu’na gösterilen yoğun ilgi, kentimizin genç ruhunu ve spor kültürünü bir kez daha ortaya koydu. Dünyaca ünlü pilotl misafiri Gönyeli–Alayköy’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şehir turuna araçlarıyla katılım sağlayan sürücülerimizden, organizasyonda görev alan belediye ekibimize; Drift NEU Event Park ekibine ve sahada görev yapan Polis ekiplerimize kadar emeği geçen herkese, ayrıca etkinliğimize katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim.”dedi.

Gençler Sokakta Değil, Piste Drift Yapsın

Festivalin destekçileri arasında yer alan NEU Event Park Direktörü Enver Haskasap, gençleri kontrollü ve güvenli ortamda spora teşvik ettiklerini belirtti.

Haskasap, adanın en büyük drift pistini inşa ettiklerini vurgulayarak, “Gençleri piste çekmek için adanın en büyük drift pistini yaptık. Amacımız, gençlerin sokakta drift yaparak kaza veya kayıplar yaşamasını önlemek. Drift bir spor dalıdır ve biz bu sporu doğru alanlarda, profesyonel şekilde yapılabilir hale getirdik. Yeni drift yarışçıları yetiştirerek ülkemizi bu alanda daha ileri taşımak istiyoruz.” dedi.

Haskasap, motor sporlarının gençlere disiplin, teknik beceri ve sorumluluk kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Farkındalık Yaratması Açısından Büyük Önem Taşıyor

Gönyeli’de düzenlenen Drift ve Autoshow Festivali, hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de gençlere güvenli sürüş konusunda güçlü bir mesaj verdi. Yetkililer, etkinliğin toplumsal farkındalık yaratması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.