Taçoy, Avrupa’da güvenliğin kendiliğinden garanti edilemeyeceğini vurgulayarak, çözümlenmemiş ihtilafların tüm kıtanın istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Kıbrıs adasındaki mevcut statükonun 60 yılı aşkın süredir Avrupa Konseyi gündeminde bulunduğunu belirten Taçoy, bunun Doğu Akdeniz ve Avrupa güvenliği üzerinde doğrudan etkiler yarattığını ifade etti.

“1963’te Ortaklık Cumhuriyeti Yıkıldı”

1960 yılında kurulan Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti’nin, 1963’te Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıları sonucu çöktüğünü hatırlatan Taçoy, Kıbrıslı Türklerin devlet kurumlarından zorla dışlandığını ve 1963-1974 döneminin şiddet olaylarıyla geçtiğini kaydetti.

Bu süreçte yüzlerce Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiğini, on binlercesinin ise evlerini terk ederek adanın yalnızca yüzde üçüne karşılık gelen küçük bölgelere sığınmak zorunda kaldığını belirten Taçoy, gerilimin 1974’te Yunanistan’daki askeri cunta destekli darbe ile zirveye ulaştığını söyledi.

AKPA Kararına Atıf

Taçoy, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin 573 (1974) sayılı kararına atıfta bulunarak, söz konusu kararda darbe girişiminin, Türkiye’yi 1960 Garanti Antlaşması’nın 4. maddesi uyarınca müdahale hakkını kullanmaya sevk ettiğinin kabul edildiğini hatırlattı. Bu müdahale ile on yıl süren kanlı sürecin sona erdiğini vurguladı.

“Tek Taraflı Politikalar Gerginliği Artırıyor”

Bugün gelinen noktada Kıbrıs Rum yönetiminin güvenlik, savunma ve enerji alanlarında izlediği tek taraflı politikaların gerginliği artırdığını ifade eden Taçoy, bunun hem adadaki barış ihtimalini hem de Avrupa’nın genel güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

“Çözüm Egemen Eşitlikten Geçiyor”

Kıbrıs Türk tarafının, kalıcı barış için tek gerçekçi yol olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı çözüm konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Taçoy, Avrupa’nın inandırıcılığını koruyabilmesi için Kıbrıs Türk halkı da dâhil olmak üzere tüm taraflara eşit haklar temelinde ve kapsayıcı diyalogla yaklaşması gerektiğini söyledi.