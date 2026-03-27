Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün Balıkesir’de gerçekleştirilen Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Çevre Komitesi Başkanlık Divanı ve Komite Toplantısı’na katıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, UCLG-MEWA Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Eş Başkanı Mahmut Özçınar toplantıda yaptığı konuşmada çevre konusunun küresel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Özçınar, “Bugün burada, hepimizin ortak sorumluluğu olan çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kentlerimizin gelişimi ile çevrenin korunması arasında doğru dengeyi kurmak zorundayız. Bu doğrultuda belediye olarak, yeşil alanların artırılması, atık yönetiminin güçlendirilmesi, geri dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin toplumun her kesimine ulaştırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Çevreyi korumanın bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Özçınar, “İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği gibi sorunlar, hepimizi doğrudan etkileyen küresel meselelerdir. Bu noktada bizlere düşen görev; bilinçli hareket etmek, sürdürülebilir çözümler üretmek ve toplumda farkındalık oluşturmaktır.” dedi.

Başkan Özçınar’a toplantıda Belediye Meclis Üyesi Kemal Saygılı eşlik etti.